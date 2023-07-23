الاتحاديون عن محمد صلاح: فخر العرب مطلبنا

طالبت الجماهير الاتحادية، مجلس الإدارة بالتعاقد مع نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

محمد صلاح مطلب الاتحاديين

وتشهد الفترة الحالية انضمام العديد من النجوم العالميين لدوري روشن السعودي، ومن أبرزها؛ انتقال الحارس إدوارد ميندي وفيرمينيو للأهلي، وانضمام بروزوفيتش وفوفانا للنصر، وتعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما ونغولو كانتي.

وتفاعلًا من الصفقات العالمية، طالبت جماهير العميد بضم النجم المصري، ليصبح هاشتاقا “محمد صلاح مطلب الاتحاديين” و”فخر العرب”، ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، اليوم الأحد.

الجماهير تُطالب ضم فخر العرب

وتداول رواد “تويتر”، صورة للنجم المصري بقميص الاتحاد، وتمنوا حسم الصفقة، وقال عوض المطيري: “فخر العرب محمد صلاح يجب أن يلعب في دوري العرب الدوري السعودي”.

وأضاف: “ويلعب مع من يمثل هذا الدوري في كأس العالم للأندية الموسم القادم والمكان الصح هو نادي الاتحاد ويكون نمر وفخر العرب في كأس العالم.. محمد صلاح لايق على الاتحاد”.

وكتب فايز الشمري: “أبو مكة أدرى بشعوب آسيا”، وعلق آخر قائلًا: “جمهور الاتحاد الكبير يطالب بفخر العرب في نادينا.. أبو مكة لايق عليه الأصفر والأسود وحضوره فرصة تاريخية”.

وعلق أحد مشجعي الاتحاد قائلًا: “نادي الاتحاد حبيب المصريين والتاريخ يشهد.. أفضل وقت تكون في الاتحاد معاك لاعبين عالميين”، وكتب أبو سلطان: “عاوزين نحكم العالم يا فخر العرب”.

وقال عايد الصابري: “مشاركة نادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية يحتاج دعمًا بلاعبين في مستوى محمد صلاح وأكبر، الله يكتب ما فيه خير للاتحاد”.