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بعد الفوز على الصفاقسي التونسي

الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - محمد سمعه

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تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد الفوز على نادي الصفاقسي التونسي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

وشهد الشوط الأول أداءً هادئًا بين الفريقين حيث لم تُخلق فرص خطيرة للتسجيل.

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كذلك شهد الشوط الأول إصابة اللاعب المصري طارق حامد حيث تم استبداله وحل بدلًا منه اللاعب سلطان الفرحان.

كأس الملك سلمان للأندية

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول للعميد في الدقيقة الـ 62 لتصبح النتيجة 1/ 0، بعد تمريرة متقنة من اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

حمدالله - الاتحاد والصفاقسي

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تذيل الصفاقسي الترتيب عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

وضمن الاتحاد التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

بنزيما - الاتحاد والصفاقسي

 

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