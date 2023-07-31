الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية أتراك يقتلون بقالًا سوريًّا بوحشية في إسطنبول سبب اعتذار بغداد بونجاح لجماهير الهلال أعلى حرارة في السنة مع طالعي المرزم والكليبين بنزيما يمنح الاتحاد التقدم ضد الصفاقسي روسيا تهدد بالنووي بعد هجوم أثار الرعب في موسكو إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن نقل طارق حامد بسيارة الإسعاف بعد إصابته أمام الصفاقسي
تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد الفوز على نادي الصفاقسي التونسي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.
وشهد الشوط الأول أداءً هادئًا بين الفريقين حيث لم تُخلق فرص خطيرة للتسجيل.
كذلك شهد الشوط الأول إصابة اللاعب المصري طارق حامد حيث تم استبداله وحل بدلًا منه اللاعب سلطان الفرحان.
وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول للعميد في الدقيقة الـ 62 لتصبح النتيجة 1/ 0، بعد تمريرة متقنة من اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تذيل الصفاقسي الترتيب عند صفر من النقاط في المركز الرابع.
وضمن الاتحاد التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.
البنز يواصل تسجيل الأهداف مع #الاتحاد⚽️#الاتحاد_الصفاقسي (0-1)#كأس_الملك_سلمان_للأندية#SSC pic.twitter.com/yQFRuVRBHW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023