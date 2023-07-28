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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه عقوبة قاسية لـ يوفنتوس

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه عقوبة قاسية لـ يوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة نادي يوفنتوس الإيطالي باستبعاده من البطولات الخاصة به لمدة عام واحد فقط.

وجاء ذلك بسبب قضية تضخيم الأرباح التي ربح منها النادي الإيطالي وخُصم بسببها 10 نقاط منه في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

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عقوبة إضافية على يوفنتوس

وسيكون على اليوفي دفع مبلغ قيمته 20 مليون يورو كغرامة، منهم 10 ملايين مرتبطة بتحقيق الفريق لشروط خاصة بقواعد اللعب المالي النظيف.

يوفنتوس - ترتيب الدوري الإيطالي

 

وأعلن اليوفي أنه لن يتقدم بأي استئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الرغم من اقتناع النادي الإيطالي بصحة موقفه القانوني.

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