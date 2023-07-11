الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن وظائف شاغرة

ثمار: إيضاح بشأن العقود المبرمة من مجلس الإدارة السابق وظائف بـ المركز السعودي لزراعة الأعضاء 3 ميداليات برونزية لطلاب الشرقية بأولمبياد الأحياء الدولي 6.5 مليون عقد إيجاري موثق بنهاية النصف الأول من 2023 الزكاة والضريبة تطلق برامج حديثي التخرج 2023 تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة انخفاض الرقم القياسي لـ الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2% في مايو 6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي وظائف بـ هيئة الزكاة في عدد من التخصصات الموارد البشرية: وجود 3 سيارات أو أكثر يؤثر على استحقاق المعاش
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في المجالين الرياضي والإداري بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مُنسق أول مراقب المباراة:
– درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في المجال الرياضي أو ما مجال مشابه.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2- مُحلل إستراتيجي أول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة كمُحلل إستراتيجي أو محلل أعمال.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- منسق أول مراقب المباراة:
اضغط هنا
2- مُحلل إستراتيجي أول:
اضغط هنا