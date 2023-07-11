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في المجالين الرياضي والإداري بالرياض

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في المجالين الرياضي والإداري بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُنسق أول مراقب المباراة:
– درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في المجال الرياضي أو ما مجال مشابه.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

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2- مُحلل إستراتيجي أول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة كمُحلل إستراتيجي أو محلل أعمال.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- منسق أول مراقب المباراة:
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2- مُحلل إستراتيجي أول:
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