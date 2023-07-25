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الاتحاد لا يزال مهتمًّا بضم حسان تمبكتي

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
الاتحاد لا يزال مهتمًّا بضم حسان تمبكتي
المواطن - فريق التحرير

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لا يزال نادي الاتحاد يفكر في ضم اللاعب حسان تمبكتي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الشباب وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد إصابة اللاعب المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي، لا يزال العميد يرغب في ضم تمبكتي بعد مستويات مميزة قدمها مع الشباب في الموسم الماضي بحسب التقارير.

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شرط لإتمام صفقة انتقال حسان تمبكتي إلى الاتحاد

ولكي يتم انتقال تمبكتي إلى الاتحاد، كشفت قناة “الكأس” القطرية عبر حسابها في “تويتر” أن إدارة الشباب طلبت من نظيرتها في نادي الاتحاد، تقديم اعتذار بسبب الأحداث التي صاحبت انتقال المدافع أحمد شراحيلي، وذلك قبل النظر في العرض المقدم لضم اللاعب الشباب حسان تمبكتي والبالغ 52 مليون ريال.

الشباب والاتفاق - حسان تمبكتي

وكانت الأزمة بدأت بعدما تقدم الشباب بشكوى للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تفاوض الاتحاد مع شراحيلي قبل دخوله الفترة الحرة، لكن الشكوى رُفضت، ليتقدم الشباب باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

واتجه مركز التحكيم الرياضي إلى تأييد قرار لجنة الانضباط برفض استئناف الشباب لكن تقارير كشفت أن مركز التحكيم قرر تأجيل إصدار الحكم بعد ظهور أدلة جديدة قد تدين نادي الاتحاد.

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