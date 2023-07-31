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قادمًا من ليفربول

الاتحاد يتعاقد رسميًّا مع فابينيو حتى 2026

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
الاتحاد يتعاقد رسميًّا مع فابينيو حتى 2026
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده مع النجم البرازيلي فابينيو حتى صيف 2026 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.

ووقع اللاعب البرازيلي على عقد الانضمام للعميد لمدة 3 مواسم بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي.

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ويُعد نجم ليفربول السابق هو رابع صفقة يجريها الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي واللاعب البرتغالي جوتا.

صفقة فابينيو تعود للواجهة من جديد

وقبل إتمام الصفقة، كان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أكد عبر حسابه الخاص على موقع “إكس”، أن فابينيو اجتاز الفحص الطبي كلاعب في صفوف الاتحاد بنجاح يوم الجمعة الماضية.

وكانت المفاوضات بين ليفربول والاتحاد قد عادت إلى مسارها الصحيح، وتجددت المحادثات بين الأطراف مؤخرًا، بعدما كانت قد وصلت لطريق مسدود نتيجة اختلاف الناديين على شروط الدفع.

فابينيو لاعب الاتحاد

40 مليون إسترليني تنقل النجم البرازيلي للاتحاد

وأشارت تقارير إلى أن فابينيو انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى 40 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي لاقى قبولًا لدى مسؤولي ليفربول.

وشارك النجم البرازيلي صاحب الـ29 عامًا، في 49 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في جميع البطولات بالموسم الرياضي الماضي، ولم يتمكن من هز الشباك، إلا أنه نجح في صناعة هدفين.

فابينيو لاعب الاتحاد

 

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