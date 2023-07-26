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الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، عن نجاح مجلس الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

استخراج شهادة الكفاءة

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول عليها رسميًا، ما يتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي الاتحاد ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2023، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

نادي الاتحاد
شهادة الكفاءة – المصدر @ittihad

استعدادات الاتحاد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض العميد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، معسكرًا في الطائف، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقرر انطلاقها، يوم غد الخميس.

الاتحاد في الدوري السعودي
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وسيبدأ مشواره بمواجهة الترجي التونسي غدًا، ثم الصفاقسي يوم 30 يوليو، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء الشرطة العراقي.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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