الاتحاد يخسر صفقته المفضلة لـ الهلال

اقترب نادي الهلال من حسم إحدى الصفقات الصيفية القوية التي كانت قريبة من نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي للعام الحالي.

ونجح أزرق الرياض بحسب “اليوم” في التعاقد مع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم نادي لاتسيو الإيطالي ليكون ثالث صفقة يبرمها الأزرق بعد كل من البرتغالي روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي السابق والسنغالي كاليدو كوليبالي نجم تشيلسي الإنجليزي السابق.

طلب جماهير الهلال

وفي الساعات القليلة الماضية، طالبت جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بسرعة التحرك وضم اللاعب الصربي سيرجي ملينكوفيتش سافيتش.

ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا بعنوان “يا بن نافل سافيتش مطلبنا” دليلًا على رغبة جماهير أزرق الرياض في ضم اللاعب لتدعيم مركز خط الوسط الهجومي.

وفي وقت سابق، طالبت جماهير العميد إدارة الحائلي بعدم الاكتفاء بضم كل من بنزيما وكانتي وطالبوا بضم سافيتش صاحب الـ 27 عامًا والذي قدم مستويات مذهلة مع لاتسيو في آخر 8 سنوات.

جدير بالذكر أن سافيتش انضم إلى لاتسيو في صيف عام 2015 قادمًا من نادي جينك البلجيكي.

ويسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات وذلك للمنافسة على الفوز بلقب دوري روشن ولقب كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.