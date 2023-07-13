كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر طبيب افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر جوجل مايكروسوفت تتهم الصين باختراق بريد حكومات أوروبية السفارة السعودية في إيطاليا: احذروا الإضراب العام بوسائل النقل التجارة بين الصين وروسيا تصل لأعلى مستوياتها الاتحاد يستعد لتقديم عرض لشراء فابينيو إصبع مقطوعة على مكتب ماكرون تثير رعبًا في الإليزيه وزير الثقافة: السعودية تستعد لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الأفلام فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
يسعى نادي الاتحاد، لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، البرازيلي الدولي فابينيو، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.
وأكدت صحيفة “ذا أتلتيك” الأمريكية، اليوم الخميس، أن نادي الاتحاد يستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، من أجل شراء فابينيو في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن نادي ليفربول قد يُعارض إتمام صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لعدم إمكانية تعاقده مع لاعب آخر يعوض رحيله.
وأضافت أن النجم البلجيكي الشاب روميو لافيا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون الإنجليزي، يُعد من أبرز الأسماء المرشحة لتعويض فابينيو، بعد تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.
ونجح الاتحاد في التعاقد مع 3 صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي من ريال مدريد وتشيلسي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض معسكرًا في الطائف، تمهيدًا لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.