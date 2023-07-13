الاتحاد يستعد لتقديم عرض لشراء فابينيو

يسعى نادي الاتحاد، لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، البرازيلي الدولي فابينيو، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يسعى لضم فابينيو

وأكدت صحيفة “ذا أتلتيك” الأمريكية، اليوم الخميس، أن نادي الاتحاد يستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، من أجل شراء فابينيو في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن نادي ليفربول قد يُعارض إتمام صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لعدم إمكانية تعاقده مع لاعب آخر يعوض رحيله.

وأضافت أن النجم البلجيكي الشاب روميو لافيا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون الإنجليزي، يُعد من أبرز الأسماء المرشحة لتعويض فابينيو، بعد تألقه اللافت خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

استعدادات الاتحاد للموسم الجديد

ونجح الاتحاد في التعاقد مع 3 صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي من ريال مدريد وتشيلسي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يخوض معسكرًا في الطائف، تمهيدًا لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.