الاتحاد يعرض على بوغبا 100 مليون يورو

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تسعى إدارة نادي الاتحاد، لضم مزيد من الصفقات العالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمها بنجم يوفنتوس، الفرنسي بول بوغبا.
وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن نادي الاتحاد عرض على بوغبا راتبًا ضخمًا، حيث سيحصل على 100 مليون يورو خلال 3 سنوات.
وأضاف جيانلوكا دي مارزيو: “النجم الفرنسي لم يتخذ قرارًا حتى الآن بشأن الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، حيث سيحسم موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة”.
ولفت إلى أن بوغبا يتواجد حاليًا في السعودية، كما زار مرافق نادي الاتحاد في جدة، وذلك في إشارة إلى إمكانية انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ومر بوغبا صاحب الـ30 عامًا، بموسم سيئ مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، حيث تعرض لسلسلة إصابات، الأمر الذي منعه من المشاركة لعدة أشهر.
وكان الاتحاد قد نجح في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بثنائي فرنسي، وهما؛ كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، ونغولو كانتي قادمًا من تشيلسي، الأمر الذي قد يلعب دورًا ما في إقناع نجم يوفنتوس بارتداء قميص العميد.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن السعودي، ليضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستُقام في السعودية نهاية العام الجاري.