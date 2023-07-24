الاتحاد يعلن إصابة عبدالله الجدعاني بالصليبي

كشف نادي الاتحاد، قبل قليل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الجدعاني، ليتأكد غيابه عن العميد لفترة طويلة.

إصابة عبدالله الجدعاني

وتعرض عبدالله الجدعاني لإصابة خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالأمس، ضمن معسكره الإعدادي المقام في الطائف، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الأشعة والفحوصات؛ لتحديد حجم الإصابة.

وأوضح نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن الفحوصات الطبية التي أجراها عبدالله الجدعاني، اليوم الاثنين، في أحد المستشفيات بمدينة الطائف، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار نادي الاتحاد إلى أنه سيتك التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إجراء العملية الجراحية لعبدالله الجدعاني في موضع إصابته بالركبة، متمنيًا له الشفاء العاجل، وعودته للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.

استعدادات الاتحاد للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، معسكرًا في الطائف، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وسيبدأ مشواره بمواجهة الترجي التونسي، يوم الخميس المقبل، ثم الصفاقسي يوم 30 يوليو، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء الشرطة العراقي.