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بعد نهاية البطولة العربية وقبل بداية دوري روشن

الاتحاد يقرر الاستغناء عن طارق حامد

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
الاتحاد يقرر الاستغناء عن طارق حامد
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد قرر التخلي عن لاعبه المصري طارق حامد، وذلك بعد نهاية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقامة حاليًّا في السعودية.

الوحدة يفكر في طارق حامد 

وقال الإعلامي “منار شاهين” عبر حسابه في “إكس”: “البطولة العربية ستكون آخر بطولة يشارك فيها حامد بقميص الاتحاد، هذا الموسم، شكرًا لك طارق على كل ما قدمته للعميد”.

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وسيرحل حامد عن الاتحاد بعد التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي واقتراب اللاعب البرازيلي فابينيو من الانضمام للعميد.

- الاتحاد والترجي

وكان حامد انضم إلى العميد في صيف 2022 قادمًا من الزمالك المصري.

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