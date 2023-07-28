هيفاء الجديع تقدم أوراق اعتمادها للمفوضية الأوروبية نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية تعادل سلبي بين النصر والشباب في الشوط الأول الاتحاد يقرر الاستغناء عن طارق حامد البيت الأبيض: السعودية لها دور كبير في تمديد هدنة اليمن قتلى وجرحى في قصف مسيرة تركية لمعسكر بسوريا الوحدة الإماراتي يهزم الكويت الكويتي بثنائية صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا أول قرار من ماتياس يايسله بعد توليه تدريب الأهلي أمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير والباحة غدًا
كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد قرر التخلي عن لاعبه المصري طارق حامد، وذلك بعد نهاية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقامة حاليًّا في السعودية.
وقال الإعلامي “منار شاهين” عبر حسابه في “إكس”: “البطولة العربية ستكون آخر بطولة يشارك فيها حامد بقميص الاتحاد، هذا الموسم، شكرًا لك طارق على كل ما قدمته للعميد”.
وسيرحل حامد عن الاتحاد بعد التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي واقتراب اللاعب البرازيلي فابينيو من الانضمام للعميد.
وكان حامد انضم إلى العميد في صيف 2022 قادمًا من الزمالك المصري.