الاتحاد يوقع عقد رعاية مع SRC

وقع نادي الاتحاد، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية رعاية، اليوم الأربعاء.

SRC ترعى الاتحاد

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من توقيع اتفاقية الرعاية التي تشتمل على حقوق ومزايا تجارية وتسويقية للطرفين.

وأبدى الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، عبدالوهاب عابد، سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية بعد حصاد رياضي ممتاز في الموسم، موضحاً أن هذه الشراكة مع SRC من شأنها تحقيق النماء ودعم مسيرة النادي على كافة الأصعدة.

تعليق SRC على الشراكة

ومن جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لـSRC، مجيد العبدالجبار، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي مع الأهمية الي أولتها رؤية السعودية 2030 للقطاع الرياضي بالمملكة ودوره في تحسين جودة الحياة.

وأشار مجيد العبدالجبار، إلى سعي الشركة تعزيز شراكتها مع هذا القطاع، ودعم التوجهات الرامية إلى توفير خيارات فعّالة لمجتمع يتمتع أفراده بنمط صحي وحيوي.

وأوضح أن SRC وقعت هذه الاتفاقية بهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية السعودية‏ ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المشهد الرياضي العام الذي بات يشكّل ركيزة أساسية ضمن مكونات الاقتصاد الوطني، ومستقبل النهضة التي تجعل البلاد وجهة جاذبة لمختلف المجالات، مضيفًا: “نعتز بأن نكون جزءاً من تطور هذا القطاع في السعودية”.