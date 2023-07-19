الاتصالات: عرض اسم المتصل خدمة اختيارية للجهات الاعتبارية بالسعودية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية طرحها لوثيقة طلب مرئيات العموم حيال المواصفة الفنية لعرض اسم الجهة للطرف المتصل به، والمتضمنة للمعايير الفنية التي يجب اتباعها في شبكات الاتصالات وأجهزة الهواتف المتنقلة لدعم وتفعيل الخدمة، حيث ستتيح الخدمة ظهور أسماء الجهات الاعتبارية فقط للمستخدمين سواء كانت حكومية أو خاصة عند الاتصال بهم، وذلك عبر اشتراك تلك الجهات بالخدمة مع مقدمي الخدمات.

رفع مستوى الموثوقية

ولفتت النظر إلى أن الخدمة تهدف إلى رفع مستوى موثوقية المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية لدى المستخدم، وضمان مواءمة شبكات الاتصالات مع مصنعي أجهزة الهواتف المتنقلة، وتوظيف التقنيات الحديثة للحد من المكالمات الانتحالية وحماية المستخدمين، والإسهام في الحد من الاعتماد على برامج وتطبيقات غير موثوقة تنتهك خصوصية جهات الاتصال لدى المستخدم.

ووجهت الهيئة الدعوة لجميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين داخل السعودية وخارجها من القطاعات كافة لتقديم المرئيات والملاحظات والاقتراحات على ما ورد في هذه الوثيقة في موعد أقصاه 17 أغسطس 2023م، حيث تهدف الهيئة لدخول المواصفة حيز التنفيذ في بداية شهر أكتوبر المقبل.

آراء ومقترحات

ويمكن مشاركة الآراء والمقترحات من خلال الطرق التالية: منصة تنظيمات الهيئة: https://regulations.citc.gov.sa/ar/pages/home.aspx ، منصة استطلاع: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx ، البريد الإلكتروني: [email protected] .