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الاتفاق: لم نفاوض ستيفن جيرارد بسبب اسمه

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الاتفاق: لم نفاوض ستيفن جيرارد بسبب اسمه
المواطن - فريق التحرير

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أشاد مدير قطاع تطوير الأعمال في نادي الاتفاق، حسام الدين بدير، بالمدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الإنجليزي ستيفن جيرارد، مؤكدًا أنه يهتم بكافة التفاصيل.

بدير يُشيد بستيفن جيرارد

وعلق بدير، قائلًا: “دعم الرياضة جاء ضمن خطة التطوير العامة في السعودية على كافة المؤسسات، ووزارة الرياضة تتابع بتقارير دائمة خطوات تنفيذ خطة كل نادٍ للتطوير”.

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وتابع خلال تصريحاته لقناة “صدي البلد”: “نملك 37 لعبة بخلاف كرة القدم داخل نادي الاتفاق السعودي، ولم نفاوض ستيفن جيرارد بسبب اسمه فقط ولكن لأنه يواكب خطة الاتفاق للتطوير”.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

وأضاف: “ستيفن جيرارد مدرب مميز وحصد الدوري الأسكتلندي بدون هزيمة، ووجهنا دعوة له لزيارة السعودية والنادي ثم بدأت المفاوضات، وهو يهتم بكافة التفاصيل في السعودية، سواء على مستوى المدارس أو المستشفيات قبل تدريب الاتفاق”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “تعاقدنا مع ستيفن جيرارد لتدريب الاتفاق السعودي لمدة موسمين، ونستعد للإعلان عن التعاقد مع اثنين أو 3 لاعبين كبار خلال أيام قليلة، وهدفنا التتويج بكأس الملك وحجز مقعد آسيوي مع نهاية الموسم المقبل”.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

جيرارد يصل معسكر الاتفاق

وكان نادي الاتفاق قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وتسلم مهام عمله رسميًا بالأمس، حيث وصل إلى المعسكر الخارجي بكرواتيا، استعدادًا للموسم الجديد.

وبدأ جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب أستون فيلا في نوفمبر عام 2021، ورحل عن قيادته في أكتوبر 2022.

 

ستيفن جيرارد
جانب من وصول جيرارد للمعسكر – المصدر @Ettifaq

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