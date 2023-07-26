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لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد

الاتفاق يتعاقد مع جاك هندري

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
الاتفاق يتعاقد مع جاك هندري
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدافع الأسكتلندي الدولي جاك هندري، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

جاك هندري اتفاقي

وأعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن حسم الصفقة، دون الكشف عن مدة التعاقد، وعلق قائلًا: “مقاتل شجاع لا يهاب.. صفاته يعرف بها الأبطال، جاك هندري اتفاقي”.

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جاك هندري
جاك اتفاقي – المصدر @Ettifaq

ويملك جاك هندري صاحب الـ28 عامًا، مسيرة مميزة، حيث سبق ولعب في صفوف العديد من الأندية الأوروبية، ومنها؛ سيلتك الأسكتلندي، ويجان الإنجليزي وكريمونيزي الإيطالي، بجانب كلوب بروج البلجيكي الذي انتقل منه للاتفاق.

ويأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل مميز بالموسم المقبل، والمنافسة على الألقاب.

جاك هندري
جاك

الاتفاق يُدعم صفوفه

ولا يُعد هندري الصفقة الكبرى الوحيدة التي كانت تعمل الإدارة على إتمامها هذا الصيف، حيث دخلت في مفاوضات مع نجم ليفربول، جوردان هندرسون، وتُشير التقارير إلى أنه اقترب من حسم الصفقة رسميًا.

جوردان هندرسون
هندرسون – المصدر @FabrizioRomano

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