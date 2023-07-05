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لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

الاتفاق يستهدف ضم ألفارو موراتا

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
الاتفاق يستهدف ضم ألفارو موراتا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بصفقات قوية، وفي مقدمتها؛ مهاجم أتلتيكو مدريد، الإسباني ألفارو موراتا.

ألفارو مواتا مطلوب في الاتفاق

وأشار موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، إلى أن ستيفن جيرارد يبذل قصارى جهده لإقناع ألفارو موراتا صاحب الـ30 عامًا بالانتقال إلى صفوف الاتفاق هذا الصيف، وسيتم تقديم عرض له لمدة 3 سنوات.

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ألفارو موراتا
موراتا – المصدر @FabrizioRomano

كما أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن نادي الاتفاق بقيادة جيرارد هو الأكثر اهتمامًا بضم ألفارو موراتا، ولكن ميلا حريص بالتوقيع معه ويُنافسه على الصفقة.

وكان ناديي الهلال والتعاون قد تقدما خلال الفترة الماضية بعروض من أجل التعاقد مع ألفارو موراتا، إلا أنه رفض، حيث أبدى تمسكه باستكمال مسيرته في أوروبا، والاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد.

موراتا
موراتا

ستيفن جيرارد اتفاقي

وأعلن نادي الاتفاق مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث تمت مراسم التوقيع في لندن، على أن يتسلم مهام عمله مع انطلاق المعسكر الخارجي.

وبدأ جيرارد مسيرته التدريبية مع رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، وقاده لحصد لقب الدوري بدون خسارة موسم 2020/ 2021، وتولى تدريب أستون فيلا في نوفمبر 2021، ورحل في أكتوبر 2022.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

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