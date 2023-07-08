Icon

الهلال والاتحاد يتنافسان لضم تريزيجيه Icon فتاة تبلغ عن شقيقها لتعاطيه المخدرات Icon سبب قد يُقرب لوكاكو من الانتقال للهلال Icon خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين من الثوابت السعودية Icon التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري المصري Icon الاتفاق يصل كرواتيا لبدء معسكره الإعدادي Icon خير السعودية ممتد إلى أقصى الأرض Icon مبابي: لن أكون راضيًا إلا بحصد دوري الأبطال Icon بدء سريان توطين عدد من المهن والأنشطة Icon وفاة أب ونجله إثر انفجار أسطوانة غاز بمحل فلافل بمصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

الاتفاق يصل كرواتيا لبدء معسكره الإعدادي

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
الاتفاق يصل كرواتيا لبدء معسكره الإعدادي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم السبت، إلى كرواتيا، تمهيدًا لبدء معسكره الخارجي؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الاتفاق في كرواتيا

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى كرواتيا، لإقامة المعسكر الذي سيتسمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، ويتخلله 5 مباريات ودية.

قد يهمّك أيضاً
ميتا توجه الضربة القاضية لـ تويتر بإطلاق منافس جديد

ميتا توجه الضربة القاضية لـ تويتر بإطلاق منافس جديد

6 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان

6 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان

ومن المقرر أن ينتظم الخماسي الدولي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في المرحلة الثانية من الإعداد، وهم؛ فيصل الغامدي، سعد آل موسى، أحمد الغامدي، السويدي روبن كوايسون والمقدوني داركو.

الاتفاق
جانب من وصول البعثة – المصدر @Ettifaq

قائمة الفريق

وضمت قائمة الفريق في معسكر كرواتيا كلاًّ من؛ باولو فيكتور، مارسيل تيسيران، فيتينيو، روبن كوايسون، داركو فيلوفيسكي، بيرات أوزديمير، عبدالله العويشير، محمد الكويكبي، علي هزازي، عبدالله الخطيب وسنوسي هوساوي.

ويتواجد في قائمة الاتفاق أيضًا، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، فيصل الغامدي، سعد آل موسى، عبدالمحسن الدوسري، حمد السياف، نواف هزازي، ياسر آل موسى، محمد محزري، عبدالرحمن عبدالقادر وجابر قرادي.

كما شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم في معسكر كرواتيا تواجد كل من؛ محمد الدوسري، تركي بالجوش، مشعل الشهراني، محمد عبدالرحمن وفارس الغامدي.

الاتفاق
جانب من وصول البعثة – المصدر @Ettifaq

ستيفن جيرارد اتفاقي

وسيظهر المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق للمرة الأولى، منذ التعاقد معه حتى عام 2025، حيث سيبدأ مهمته رسميًا في المعسكر الإعدادي.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات والعمل على استدامة الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات...

السعودية اليوم
مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده
السعودية اليوم

مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى...

السعودية اليوم
ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة
العالم

ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل...

العالم
محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال
آخر الاخبار

محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال

آخر الاخبار
بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور
العالم

بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني...

العالم
لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج
السعودية اليوم

لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج

السعودية اليوم
تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا
العالم

تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد...

العالم
السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة الحشود بانسيابية
السعودية اليوم

السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة...

السعودية اليوم