الاتفاق يصل كرواتيا لبدء معسكره الإعدادي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم السبت، إلى كرواتيا، تمهيدًا لبدء معسكره الخارجي؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الاتفاق في كرواتيا

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى كرواتيا، لإقامة المعسكر الذي سيتسمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، ويتخلله 5 مباريات ودية.

ومن المقرر أن ينتظم الخماسي الدولي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في المرحلة الثانية من الإعداد، وهم؛ فيصل الغامدي، سعد آل موسى، أحمد الغامدي، السويدي روبن كوايسون والمقدوني داركو.

قائمة الفريق

وضمت قائمة الفريق في معسكر كرواتيا كلاًّ من؛ باولو فيكتور، مارسيل تيسيران، فيتينيو، روبن كوايسون، داركو فيلوفيسكي، بيرات أوزديمير، عبدالله العويشير، محمد الكويكبي، علي هزازي، عبدالله الخطيب وسنوسي هوساوي.

ويتواجد في قائمة الاتفاق أيضًا، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، فيصل الغامدي، سعد آل موسى، عبدالمحسن الدوسري، حمد السياف، نواف هزازي، ياسر آل موسى، محمد محزري، عبدالرحمن عبدالقادر وجابر قرادي.

كما شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم في معسكر كرواتيا تواجد كل من؛ محمد الدوسري، تركي بالجوش، مشعل الشهراني، محمد عبدالرحمن وفارس الغامدي.

ستيفن جيرارد اتفاقي

وسيظهر المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق للمرة الأولى، منذ التعاقد معه حتى عام 2025، حيث سيبدأ مهمته رسميًا في المعسكر الإعدادي.