Icon

215 ألف وظيفة شاغرة في الذكاء الاصطناعي حول العالم Icon 8 مركبات يمكن إسقاطها خلال المهلة التصحيحية عبر أبشر Icon أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها Icon ثلاثية تحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك Icon نتائج قرعة مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 Icon تسريح الآلاف حول العالم من الشركة المنتجة للبنادول Icon اعتقال أمريكي عذب 4 قطط حتى الموت Icon خياران أمام متعاطي المخدرات الحبس أو العلاج بسرية تامة Icon الاتفاق يغري جوردان هندرسون للرحيل عن ليفربول Icon 87 ألف سيارة صينية تدخل السعودية في 5 أشهر وحل مشاكلها مع الوقت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
4 أضعاف راتبه سيقدمه له فارس الدهناء

الاتفاق يغري جوردان هندرسون للرحيل عن ليفربول

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
الاتفاق يغري جوردان هندرسون للرحيل عن ليفربول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي الاتفاق قدم إغراءً كبيرًا للاعب الإنجليزي جوردان هندرسون من أجل الرحيل عن ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة The Athletic الإنجليزية: إن هندرسون سيميل للموافقة على عرض الاتفاق، حيث سيقدم فارس الدهناء له 4 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول.

قد يهمّك أيضاً
العثور على كوكب ليس له مثيل خارج المجموعة الشمسية

العثور على كوكب ليس له مثيل خارج المجموعة الشمسية

القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر

القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي...

جيرارد ينتظر قرار جوردان هندرسون

وفي وقت سابق، أوضح فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن ستيفن جيرارد يريد ضم هندرسون، وقدم عرض ضخم له، ولا يزال ينتظر الاتصال النهائي من اللاعب.

جوردان هندرسون
هندرسون – المصدر @FabrizioRomano

وأشار نقلًا عن مصادر قريبة من المفاوضات، إلى أن صفقة انتقال هندرسون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق جارية، كما أن اللاعب سيتحدث مع المدير الفني يورجن كلوب اليوم.

وكان نادي الاتفاق قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وتسلم مهام عمله رسميًّا مع انطلاق المعسكر الخارجي بكرواتيا، استعدادًا للموسم الجديد.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة