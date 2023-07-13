الاتفاق يغري جوردان هندرسون للرحيل عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي الاتفاق قدم إغراءً كبيرًا للاعب الإنجليزي جوردان هندرسون من أجل الرحيل عن ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة The Athletic الإنجليزية: إن هندرسون سيميل للموافقة على عرض الاتفاق، حيث سيقدم فارس الدهناء له 4 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول.

جيرارد ينتظر قرار جوردان هندرسون

وفي وقت سابق، أوضح فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن ستيفن جيرارد يريد ضم هندرسون، وقدم عرض ضخم له، ولا يزال ينتظر الاتصال النهائي من اللاعب.

وأشار نقلًا عن مصادر قريبة من المفاوضات، إلى أن صفقة انتقال هندرسون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق جارية، كما أن اللاعب سيتحدث مع المدير الفني يورجن كلوب اليوم.

وكان نادي الاتفاق قد أعلن مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع ستيفن جيرارد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، وتسلم مهام عمله رسميًّا مع انطلاق المعسكر الخارجي بكرواتيا، استعدادًا للموسم الجديد.