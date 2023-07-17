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الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتفاق محاولاتها، لضم صفقات عالمية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمها بأحد نجوم إشبيلية الإسباني.

الاتفاق يفاوض كريم رقيق

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، كريم رقيق في طريقه للانضمام إلى الاتفاق الذي يقوده المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

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مدافع إشبيلية كريم رقيق
كريم رقيق – المصدر sevillafc

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن الناديين على وشك الانتهاء من كافات الاتفاقات، بانتظار خطوات رسمية، وبعض التفاصيل النهائية، للاتفاق على الشروط الشخصية للاعب.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، إلى أنه تم حجز موعد الفحص الطبي لكريم رقيق، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

مدافع إشبيلية كريم رقيق
كريم رقيق – المصدر ad

مسيرة مميزة لكريم رقيق

ويملك كريم رقيق صاحب الأصول التونسية، مسيرة مميزة، حيث سبق ولعب في صفوف فينورد وآيندهوفن الهولنديين، مانشستر سيتي، بورنموث وبلاكبيرن في إنجلترا، مارسيليا الفرنسي وهيرتا برلين الألماني.

وانضم كريم رقيق إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في صيف عام 2020، قادمًا من هيرتا برلين الألماني، وخاض معه 70 مباراة، ونجح في تسجيل هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتوج بلقب الدوري الأوروبي.

مدافع إشبيلية كريم رقيق
كريم رقيق

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