الاتفاق يُنهي صفقة جوردان هندرسون قريبًا

أصبح نادي الاتفاق قريبًا من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الإنجليزي جوردان هندرسون، لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.

الاتفاق يحسم الصفقة

وكان المدير الفني الجديد لفريق الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد قد أبدى تمسكه الشديد بالتعاقد مع جوردان هندرسون صاحب الـ33 عامًا، في الموسم الرياضي الجديد، نظرًا لخبراته وقدراته الفنية.

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول سيُكمل صفقة انتقال جوردان هندرسون مع الاتفاق قريبًا، وذلك بالإضافة إلى اقتراب نجمه البرازيلي فابينيو من الرحيل أيضًا.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن نادي الاتفاق توصل لاتفاق مع جوردان هندرسون للانتقال إلى صفوفه لمدة 3 سنوات، لتدخل الإدارة في مفاوضات مستمرة مع ليفربول خلال الأيام الماضية، لحسم الصفقة.

وسافر هندرسون مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى ألمانيا، من أجل الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولكنه لم يتواجد في قائمته للمباراة الودية ضد كارلسروه بالأمس.

جوردان هندرسون مع ليفربول

وكان هندرسون قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2011، قادمًا من سندرلاند، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته، حيث خاض معه 492 مباراة، من بينهم 43 مواجهة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.