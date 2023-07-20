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لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

الاتفاق يُنهي صفقة جوردان هندرسون قريبًا

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
الاتفاق يُنهي صفقة جوردان هندرسون قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نادي الاتفاق قريبًا من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الإنجليزي جوردان هندرسون، لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.

الاتفاق يحسم الصفقة

وكان المدير الفني الجديد لفريق الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد قد أبدى تمسكه الشديد بالتعاقد مع جوردان هندرسون صاحب الـ33 عامًا، في الموسم الرياضي الجديد، نظرًا لخبراته وقدراته الفنية.

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وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول سيُكمل صفقة انتقال جوردان هندرسون مع الاتفاق قريبًا، وذلك بالإضافة إلى اقتراب نجمه البرازيلي فابينيو من الرحيل أيضًا.

جوردان هندرسون
تصميم للاعب بقميص الاتفاق مع جيرارد – المصدر @FabrizioRomano

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن نادي الاتفاق توصل لاتفاق مع جوردان هندرسون للانتقال إلى صفوفه لمدة 3 سنوات، لتدخل الإدارة في مفاوضات مستمرة مع ليفربول خلال الأيام الماضية، لحسم الصفقة.

وسافر هندرسون مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى ألمانيا، من أجل الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولكنه لم يتواجد في قائمته للمباراة الودية ضد كارلسروه بالأمس.

جوردان هندرسون
هندرسون – المصدر @FabrizioRomano

جوردان هندرسون مع ليفربول

وكان هندرسون قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2011، قادمًا من سندرلاند، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته، حيث خاض معه 492 مباراة، من بينهم 43 مواجهة خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

جوردان هندرسون
هندرسون

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