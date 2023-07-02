الاحتجاجات تلغي آلاف الحجوزات السياحية بفرنسا

أكد رئيس مكتب السياحة في باريس، جان فرانسوا، اليوم الأحد، أن ما يقرب من ربع حجوزات السياح الأجانب ألغيت في باريس في أوائل يوليو بسبب الاضطرابات، مشيرًا إلى أن الأزمة قد تؤثر على الألعاب الأولمبية العام المقبل، في فرنسا

إلغاء آلاف الحجوزات في فرنسا

وأضاف جان فرانسوا: تم بالفعل إلغاء آلاف الحجوزات في فرنسا بسبب أعمال الشغب. في بداية يوليو، أعتقد أن لدينا بالفعل حوالي 20-25 ٪ من عمليات الإلغاء في باريس بين السياح الدوليين، ولن أتفاجأ إذا كانت هذه هي نفس الأرقام بالنسبة لفرنسا بأكملها، وفقًا لفرانس برس.

وأردف رئيس مكتب السياحة في باريس، أن الأحداث يمكن أن تؤثر على الألعاب الأولمبية في عام 2024 في باريس.

رعب السياح

وتابع فرانسوا: “مثل هذه الحوادث تخيف السياح الأمريكيين، نفس الشيء مع اليابانيين. تاريخيا، هاتان المجموعتان من العملاء الأكثر حساسية لقضايا الأمان”.

واختتم رئيس مكتب السياحة في باريس، أن الأمريكيين، على وجه الخصوص، غالبًا ما يكونون أقل اطلاعًا من غيرهم.