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لنقل صناديق الاقتراع في الغابات وعبر الأنهار

الاستعانة بالفيلة لإجراء الانتخابات في كمبوديا

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
الاستعانة بالفيلة لإجراء الانتخابات في كمبوديا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام محلية، أن السلطات في كمبوديا استعانت بالفيلة لنقل صناديق الاقتراع في الغابات وعبر الأنهار للوصول إلى الناخبين في المناطق النائية.

الانتخابات في كمبوديا

واستخدمت اللجنة الوطنية للانتخابات في كمبوديا يوم السبت (22 يوليو) فيلًا لتوصيل صناديق الاقتراع إلى قرية نائية يتعذر الوصول إليها عن طريق البر قبل يوم من الانتخابات الوطنية وفقًا لموقع TVB World.

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وفي اللقطات التي نشرتها المفوضية القومية للانتخابات، شوهد فيل يحمل صناديق الاقتراع ومواد الانتخابات عبر الأنهار والغابات للوصول إلى قرية بها 173 ناخبًا.

ووصل الفيل إلى صندوق الاقتراع، الواقع في قرية لاو روميت، بلدية كرانج تي، في مقاطعة موندولكيري، سيرًا على الأقدام بعد ثلاث ساعات.

واجتمعت اللجنة الوطنية للانتخابات في كمبوديا لتنظيم وإنشاء مراكز اقتراع يوم السبت (22 يوليو)، قبل يوم واحد من الانتخابات العامة في البلاد، والتي يحق لحوالي 9.7 مليون من سكانها البالغ عددهم 16 مليونًا التصويت.

وتجري كمبوديا انتخابات من جانب واحد يوم الأحد من المؤكد أنها ستطيل من هيمنة الحزب الحاكم على السياسة، وتمهد الطريق لانتقال قيادة تاريخي ونهاية عهد أحد أطول رؤساء الوزراء في العالم.

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