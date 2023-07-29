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بعد اقترابه من الرحيل هذا الصيف

البايرن يعلن غياب ساديو ماني بسبب مفاوضات النصر

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
البايرن يعلن غياب ساديو ماني بسبب مفاوضات النصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، قبل قليل، عن غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية ضد كاواساكي.

غياب ساديو ماني عن ودية البايرن

وأكد بايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن ساديو ماني في محادثات متقدمة بشأن رحيله المحتمل هذا الصيف، لذلك يغيب عن مباراة اليوم الودية، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

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ساديو ماني
ماني – المصدر @Plettigoal

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بليتنبيرغ، قد أكد أن ساديو ماني لم يُشارك في التدريبات الصباحية للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، اليوم السبت، إلا أنه متواجدًا في الفندق.

وأوضح أن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ ووكلاء ماني، لا زالوا يعملون على التفاصيل النهائية مع نادي النصر الآن، بشأن رسوم الانتقال وشروط الدفع، مؤكدًا أن النجم السنغالي سيُغادر الفريق البافاري، يوم غد الأحد.

ساديو ماني
ماني – المصدر @FabrizioRomano

ساديو في قائمة النصر

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالأمس بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ساديو ماني
ماني

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