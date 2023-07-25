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خلال فترة الانتقالات الصيفية

البايرن يوافق على عرض الـ 40 مليون يورو لبيع ساديو ماني إلى النصر

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
البايرن يوافق على عرض الـ 40 مليون يورو لبيع ساديو ماني إلى النصر
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني وافق على العرض المقدم من النصر وذلك للتعاقد مع لاعبه السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي ” جيمس بينج” عبر حسابه في “إكس” الاسم الجديد لـ ” تويتر” : ” النجم السنغالي سينضم إلى النصر مقابل 40 مليون يورو كمبلغ مالي مقدم إلى البايرن”.

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وفي نفس السياق قال الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية في موقع ” إكس” : ” بايرن ميونخ يوافق على العرض المقدم من النصر لشراء عقد النجم السنغالي الذي رحب بالانتقال للنادي العاصمي”.

وكان اسم ماني ارتبط بالرحيل عن البايرن بعد شجاره الشهير مع زميله الألماني ليروى ساني، عقب مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

تفاصيل عقد ساديو ماني

وفي السياق ذاته، أشار نيكولو شيرا، إلى أن مسؤولي نادي النصر جهزوا العقد الخاص بالنجم السنغالي، حيث سينضم إلى صفوفه لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، وسيحصل على 30 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

ساديو ماني - بايرن ميونخ

وتأمل الإدارة النصراوية في حسم صفقة ساديو ماني سريعًا، للالتحاق بجولة الفريق الأول لكرة القدم في اليابان، والمشاركة في مواجهتي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، استعدادًا للموسم الجديد.

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