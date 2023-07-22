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تصميم متميز مستوحى من البيئة الطبيعية

البحر الأحمر الدولية: الانتهاء من تركيب 36 فيلا عائمة في جزيرة شيبارة

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
البحر الأحمر الدولية: الانتهاء من تركيب 36 فيلا عائمة في جزيرة شيبارة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “البحر الأحمر الدولية”، الانتهاء من تركيب 36 فيلا عائمة في جزيرة شيبارة بوجهة البحر الأحمر.

تركيب 12 أخرى الأسبوع المقبل

وكانت الشركة قد بدأت تركيب الفلل العائمة مطلع العام الحالي، فيما قالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنه من المقرر أن يتم تركيب 12 فيلا أخرى الأسبوع المقبل.

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وتعد الفلل العائمة وجهة مثالية للاستماع بالطبيعة وسط البحار، علماً بأنها مصنوعة من الفولاذ المصقول المقاوم للصدأ، فيما تزن الواحدة منها 150 طناً.

تصميم مستوحى من الطبيعة

وأوضحت الشركة، أن الفلل تتميز بتصميمها المستوحى من البيئة الطبيعية، فيما يعكس تصميمها العصري ضوء الشمس وحرارتها، ومن يسكن يستطيع النظر إلى الماء والمنتجع السياحي، بدون حدود لما حوله.

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