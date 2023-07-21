البحر يبتلع سفينة حاويات كبيرة في تايوان

سيرجي سافيتش يكشف كيف انتقل إلى الهلال قاصر تنقذ نفسها من خاطفيها بكلمة واحدة اعتقال عريس تونسي ليلة زفافه 23 مليون مسافر عبر مطارات جدة عمر السومة لجماهير الأهلي: سأشتاق لكم قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا صلاة أول جمعة في العام الهجري الجديد بالمسجد النبوي أوباميانج ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي تحذير أممي من تفشي الجوع وموت الملايين الموت يغيب المغني الأمريكي الشهير توني بينيت
غرقت سفينة حاويات كبيرة خارج ميناء كاوشيونج، تايوان، اليوم الجمعة، بعد أن تسربت إليها المياه خلال اليوم الماضي.
وقالت صحيفة تايوان نيوز: إن السفينة الحاويات التي ترفع علم بالاو بدأت تميل بشكل سيئ على جانب الميناء أمس الخميس، وعلى الرغم من أن شركة موانئ تايوان الدولية، التي تدير ميناء كاوشيونج، حاولت إنقاذ السفينة إلا أنها غرقت.
وأردفت الصحيفة، أن عددًا كبيرًا من الحاويات سقط في البحر، مشيرة إلى أن الحمولة الإجمالية للسفينة تبلغ 16.145 طنًّا.
وطلبت شركة الموانئ التايوانية من مالك السفينة تقديم خطة إنقاذ الحطام وإعادة تعويم السفينة واستخراج المياه الزيتية للسفينة الغارقة وفقًا لقانون الموانئ التجارية، بالإضافة إلى ذلك أرسلت الشركة سفنًا لمراقبة المنطقة المحيطة بالسفينة الغارقة.