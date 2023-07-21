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تسربت إليها المياه خلال اليوم السابق

البحر يبتلع سفينة حاويات كبيرة في تايوان

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
البحر يبتلع سفينة حاويات كبيرة في تايوان
المواطن - فريق التحرير

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غرقت سفينة حاويات كبيرة خارج ميناء كاوشيونج، تايوان، اليوم الجمعة، بعد أن تسربت إليها المياه خلال اليوم الماضي.

غرق سفينة في تايوان

وقالت صحيفة تايوان نيوز: إن السفينة الحاويات التي ترفع علم بالاو بدأت تميل بشكل سيئ على جانب الميناء أمس الخميس، وعلى الرغم من أن شركة موانئ تايوان الدولية، التي تدير ميناء كاوشيونج، حاولت إنقاذ السفينة إلا أنها غرقت.

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وأردفت الصحيفة، أن عددًا كبيرًا من الحاويات سقط في البحر، مشيرة إلى أن الحمولة الإجمالية للسفينة تبلغ 16.145 طنًّا.

وطلبت شركة الموانئ التايوانية من مالك السفينة تقديم خطة إنقاذ الحطام وإعادة تعويم السفينة واستخراج المياه الزيتية للسفينة الغارقة وفقًا لقانون الموانئ التجارية، بالإضافة إلى ذلك أرسلت الشركة سفنًا لمراقبة المنطقة المحيطة بالسفينة الغارقة.

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