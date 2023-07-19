البديوي: دول مجلس التعاون تتبنى سياسة تركز على مساعدة الشعوب

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أن القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى ناقشت التعاون في مجالات عدة.

تعزيز التعاون

وأضاف البديوي خلال المؤتمر الصحفي اليوم على هامش القمة الخليجية التشاورية مع دول آسيا الوسطى، أن دول مجلس التعاون تتبنى سياسة تركز على مساعدة الشعوب، حسبما ذكرت قناة العربية..

على صعيد متصل، أكد بيان القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية.

كلمة ولي العهد

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تأتي تجسيدًا للروابط العريقة مع هذه الدول، مضيفًا أنها تأتي أيضًا لتأسيس روابط واعدة تستند إلى إرث تاريخي.

وأشار ولي العهد في كلمته خلال افتتاح القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، إلى أن التحديات التي يواجهها عالمنا تستلزم توحيد الجهود لمواجهتها، مشددًا على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

فتح آفاق جديدة

وبارك خطة العمل المشتركة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، كما ثمن إعلان دول آسيا الوسطى دعم ملف استضافة السعودية معرض إكسبو 2030 الذي يعكس متانة العلاقة بين دولنا وتطلعنا لمستقبل أفضل لمنطقتنا.