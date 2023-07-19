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رُفض طلب لجوئهم في الولايات المتحدة

البرد يقتل عائلة بأكملها على الحدود بين كندا وأمريكا

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
البرد يقتل عائلة بأكملها على الحدود بين كندا وأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن عائلة كانت تحاول دخول كندا بطريقة غير شرعية، توفيت بسبب البرد القارس علي الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بعد أن رفض طلب لجوئهم في الولايات المتحدة، في نوفمبر الماضي.

تفاصيل الحادثة

وتتكون العائلة من كيران باتل (37 عامًا)، وزوجته فيديهي (34 عامًا)، وابنهما ديفانش (8 أشهر)، وهم من ولاية نيو جيرسي، وفقًا لبي بي سي.

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وذكر مسؤولون أنهم توفوا بسبب التعرض للبرد في منطقة نائية قرب بلدة لويل، في ولاية مين، في 23 نوفمبر.

وأضافوا أنهم كانوا جزءًا من مجموعة من 11 شخصًا كانوا يحاولون عبور الحدود بمساعدة مهرب بشر.

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