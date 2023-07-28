أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر رئيس الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق البرلمان الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية انتهاك الجيش الرواندي لحدود الكونغو أضرار مادية جراء نشوب حريق في مطعم بخميس مشيط نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان وصفها بالمهزلة .. الوداد يحتج على حكم مباراة السد القطري بـ البطولة العربية ! 22 مخالفة صحية تغلق مقهى شهيرًا بجدة السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية
كشفت تقارير إعلامية أن البرلمان الأردني صادق أمس الخميس على قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يتضمن أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى.
وفي التفاصيل، أُقر القانون بأغلبية الأصوات بعد مناقشة استمرت ست ساعات ومن المتوقع صدوره في الأيام المقبلة.
وحضر رئيس الوزراء في الأردن بشر الخصاونة المناقشة مؤكدًا أن زيادة الجرائم عبر الإنترنت من خلال انتهاك الخصوصية بمقدار ستة أمثال، وقال: إن الابتزاز عبر الإنترنت تسبب في حدوث قلاقل اجتماعية.
وأردف أن القانون لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق.