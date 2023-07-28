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بعد مناقشة استمرت ست ساعات

البرلمان الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
البرلمان الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن البرلمان الأردني صادق أمس الخميس على قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يتضمن أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى.

مناقشة استمرت ست ساعات

وفي التفاصيل، أُقر القانون بأغلبية الأصوات بعد مناقشة استمرت ست ساعات ومن المتوقع صدوره في الأيام المقبلة.

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وحضر رئيس الوزراء في الأردن بشر الخصاونة المناقشة مؤكدًا أن زيادة الجرائم عبر الإنترنت من خلال انتهاك الخصوصية بمقدار ستة أمثال، وقال: إن الابتزاز عبر الإنترنت تسبب في حدوث قلاقل اجتماعية.

وأردف أن القانون لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق.

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