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ردًا على حرق القرآن الكريم للمرة الثانية

البرلمان العربي يدعو لحملة مقاطعة عالمية للسويد

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
البرلمان العربي يدعو لحملة مقاطعة عالمية للسويد
المواطن - فريق التحرير

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دعا البرلمان العربي، اليوم الخميس، لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد ردًا على السماح للسلطات هناك بحرق القرآن الكريم، للمرة الثانية.

من جانبه، استنكر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بشدة، منح السلطات السويدية تصريحا لأحد المتطرفين لحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك للمرة الثانية، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوقف مثل هذه الاعتداءات على المصحف وحماية المقدسات الإسلامية.

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كما حذر من خطورة تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم كون ذلك سيدخل الجميع في دائرة من العنف، وفقا لما نقلته “روسيا اليوم”.

قطع العلاقات الدبلوماسية

وحث العسومي الدول العربية على قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد ومقاطعة منتجاتها وعدم السفر إليها، فضلا عن الترويج لحملة مقاطعة اقتصادية عالمية تقودها الشعوب العربية والإسلامية من أجل الضغط عليها لوقف مثل هذه الانتهاكات وعدم الاستهانة بمشاعر المسلمين ومقدساتهم.

الموقف العراقي

وأشاد المتحدث بموقف الحكومة العراقية بالمبادرة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع السويد، مؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان واحترام الرموز والمقدسات ونبذ الكراهية والتطرف.

وفي وفت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، طرد سفيرة السويد لدى بغداد، جيسيكا سفاردسترم، بعد احتجاجات تخللها حرق مقر السفارة السويدية في بغداد.

 

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