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لا يتحمل المبلغ أدنى مسؤولية

البلاغات عن مهربي ومروجي المخدرات تعامل بسرية تامة

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
البلاغات عن مهربي ومروجي المخدرات تعامل بسرية تامة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن جميع البلاغات التي تصل من المواطنين أو المقيمين عن مهربي ومروجي المخدرات يتم التعامل معها بسرية تامة.

وأكدت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الشخص المبلغ لا يتحمل أدنى مسؤولية.

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الإبلاغ

وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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