البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف في 3 مدن

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أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر (بوابة التوظيف) فتح التوظيف لحملة (الثانوية) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة (الرياض، الخبر، جدة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– استشاري المبيعات المباشرة.
– الرياض، الخبر، جدة.
– تخطيط الأنشطة اليومية بما في ذلك زيارة العملاء وتحقيق الأهداف.
من ضمن المهام الوظيفية:
1- تحديد وتحليل احتياجات العملاء.
2- التعامل والتواصل مع العملاء وتوجيههم إلى نقاط الخدمة المناسبة.
3- تنظيم العروض للعملاء الحاليين والمحتملين.
4- تقديم نصائح للعملاء حول المنتجات والخدمات.
المتطلبات الوظيفية:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- لا تشترط الخبرة (يفضّل وجود خبرة في مؤسسة مالية أو قطاع المبيعات والتسويق).
3- يفضّل معرفة اللغة الإنجليزية.
4- معرفة قواعد ولوائح البنك المركزي السعودي.
5- معرفة ببرامج معالجة النصوص وجداول البيانات.
– التقديم مُتاح حاليا
– لمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا