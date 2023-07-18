البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف في 3 مدن

أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر (بوابة التوظيف) فتح التوظيف لحملة (الثانوية) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة (الرياض، الخبر، جدة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– استشاري المبيعات المباشرة.

مكان العمل:

– الرياض، الخبر، جدة.

الوصف المختصر:

– تخطيط الأنشطة اليومية بما في ذلك زيارة العملاء وتحقيق الأهداف.

من ضمن المهام الوظيفية:

1- تحديد وتحليل احتياجات العملاء.

2- التعامل والتواصل مع العملاء وتوجيههم إلى نقاط الخدمة المناسبة.

3- تنظيم العروض للعملاء الحاليين والمحتملين.

4- تقديم نصائح للعملاء حول المنتجات والخدمات.

المتطلبات الوظيفية:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

2- لا تشترط الخبرة (يفضّل وجود خبرة في مؤسسة مالية أو قطاع المبيعات والتسويق).

3- يفضّل معرفة اللغة الإنجليزية.

4- معرفة قواعد ولوائح البنك المركزي السعودي.

5- معرفة ببرامج معالجة النصوص وجداول البيانات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا

طريقة التقديم:

– لمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا