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البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف في 3 مدن

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف في 3 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر (بوابة التوظيف) فتح التوظيف لحملة (الثانوية) فأعلى بعدة مناطق بالمملكة (الرياض، الخبر، جدة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– استشاري المبيعات المباشرة.

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مكان العمل:

– الرياض، الخبر، جدة.

الوصف المختصر:

– تخطيط الأنشطة اليومية بما في ذلك زيارة العملاء وتحقيق الأهداف.

من ضمن المهام الوظيفية:

1- تحديد وتحليل احتياجات العملاء.
2- التعامل والتواصل مع العملاء وتوجيههم إلى نقاط الخدمة المناسبة.
3- تنظيم العروض للعملاء الحاليين والمحتملين.
4- تقديم نصائح للعملاء حول المنتجات والخدمات.

المتطلبات الوظيفية:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- لا تشترط الخبرة (يفضّل وجود خبرة في مؤسسة مالية أو قطاع المبيعات والتسويق).
3- يفضّل معرفة اللغة الإنجليزية.
4- معرفة قواعد ولوائح البنك المركزي السعودي.
5- معرفة ببرامج معالجة النصوص وجداول البيانات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا

طريقة التقديم:

– لمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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