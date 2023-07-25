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يرفع عدد الشركات إلى 5

البنك المركزي يصرح لشركة جديدة بمزاولة نشاط الدفع الآجل

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
البنك المركزي يصرح لشركة جديدة بمزاولة نشاط الدفع الآجل
المواطن - واس

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، التصريح لشركة “تابي السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات” لمزاولة نشاط الدفع الآجل، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط في المملكة خمس شركات.

تمكين قطاع شركات الدفع

ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي السعودي، إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل، التي تقدم منتج تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل، وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

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وشدّد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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