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تفاديًا لتطبيق الإجراءات المعلنة

البيئة: شهر على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
البيئة: شهر على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين
المواطن - واس

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مُلّاك ورعاة الإبل والمواشي غير السعوديين، للاستفادة من الشهر الأخير المتبقي على انتهاء المهلة الممنوحة لهم لعودة مواشيهم إلى دولهم، التي تنتهي في 31 أغسطس 2023م، مشدّدة على ضرورة الإسراع بعودة مواشيهم قبل انتهاء المهلة الأخيرة، تفاديًا لتطبيق الإجراءات المُعلنة.

انتهاء المهلة الأخيرة

وأشارت الوزارة في إطار حملة “حماية الغطاء النباتي” التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته؛ إلى أنها ستبدأ فور انتهاء المهلة في تطبيق الإجراءات المُعلنة بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم، وتتضمن تلك الإجراءات: إلغاء جميع تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

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الحد من الرعي الجائر

وأوضحت وزارة البيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والإستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في السعودية، مؤكدة أن الاهتمام بالمراعي وتنميتها يسهم في تحقيق التنوع الأحيائي المستدام، إلى جانب تخفيف حدة العواصف الترابية واعتدال الأجواء، بالإضافة إلى ازدهار الطبيعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في الهواء، كما يسهم في توازن الأنظمة البيئية وحمايتها، للوصول إلى بيئة مستدامة.

يذكر أن الوزارة، خطت خطوات مهمة للمحافظة على الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية بالمملكة، من خلال إنشاء عددٍ من المراكز البيئية، ووضع اللوائح والأنظمة الداعمة؛ لحمايتها من أضرار الرعي المبكر والرعي الجائر، إلى جانب التوقف عن الممارسات الخاطئة التي تضر بالمراعي؛ مثل الاحتطاب، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقيادة المركبات في المسارات المخصصة لها داخل المراعي؛ لتنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

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