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لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية

البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قرار صائب

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قرار صائب
المواطن - فريق التحرير

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أكد البيت الأبيض أن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هو القرار الصائب، وفقًا للعربية عاجل.

ذخائر عنقودية
قنابل عنقودية

وكشف مسؤولون أمريكيون، الخميس، أن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية، وفقًا لوكالة رويترز.

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تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

وأفاد المسؤولون الأمريكيون، الذين لم تكشف الوكالة أسماءهم، أن الإعلان عن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيتم اليوم الجمعة.

وتعارض منظمات حقوقية استخدام هذه الأسلحة.

لكن إقدام واشنطن على هذه الخطوة سيمنح أوكرانيا عنصر قوة في هجومها المضاد الذي تشنه ضد القوات الروسية.

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها استخدمت الذخائر العنقودية في قصف أراضيها خلال وقت سابق من الحرب.

القنابل العنقودية

ما هي الذخائر العنقودية؟

يقول موقع الصليب الأحمر الدولي: إن الذخائر العنقودية أسلحة تتكون من حاوية تفتح في الهواء وتنثر أعدادًا كبيرة من “القنابل الصغيرة” أو الذخائر الصغيرة المتفجرة تنتشر على مساحة واسعة.

وعلى سبيل المثال، يتراوح عدد الذخائر الصغيرة من عدة عشرات إلى ما يربو على 600 قطعة.

ويمكن إلقاء الذخائر العنقودية عن طريق الطائرات أو المدفعية أو القذائف.

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