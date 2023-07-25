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لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات

التأمينات الاجتماعية تعلن عن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
التأمينات الاجتماعية تعلن عن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (النخبة لتطوير المواهب) المنتهي بالتوظيف للعام 2023م، من حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج النخبة لتطوير المواهب 2023م.

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التخصصات المطلوبة:

– التأمين.
– إدارة المخاطر.
– إدارة العمليات.
– إدارة الجودة.
– هندسة صناعية.
– علوم الاكتوارية.
– إدارة نظم المعلومات.
– إدارة أعمال.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات.
– هندسة حاسب آلي.
– هندسة برمجيات الحاسب.
– الأمن السيبراني.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في التخصصات المذكورة أعلاه.
3- المعدل الأكاديمي عند التخرج لا يقل عن:
– معدل 3 (في الجامعات التي يكون معدلها 4).
– معدل 4 (في الجامعات التي يكون معدلها 5).
4- التقديم مفتوح للرجال والنساء.
5- أن يكون من خريجي عام 2023م.
التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/08هـ الموافق 2023/08/24م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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