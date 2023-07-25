التأمينات الاجتماعية تعلن عن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (النخبة لتطوير المواهب) المنتهي بالتوظيف للعام 2023م، من حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج النخبة لتطوير المواهب 2023م.

التخصصات المطلوبة:

– التأمين.

– إدارة المخاطر.

– إدارة العمليات.

– إدارة الجودة.

– هندسة صناعية.

– علوم الاكتوارية.

– إدارة نظم المعلومات.

– إدارة أعمال.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– نظم المعلومات.

– هندسة حاسب آلي.

– هندسة برمجيات الحاسب.

– الأمن السيبراني.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في التخصصات المذكورة أعلاه.

3- المعدل الأكاديمي عند التخرج لا يقل عن:

– معدل 3 (في الجامعات التي يكون معدلها 4).

– معدل 4 (في الجامعات التي يكون معدلها 5).

4- التقديم مفتوح للرجال والنساء.

5- أن يكون من خريجي عام 2023م.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/08هـ الموافق 2023/08/24م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا