التأمينات الاجتماعية تعلن عن برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (النخبة لتطوير المواهب) المنتهي بالتوظيف للعام 2023م، من حملة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– برنامج النخبة لتطوير المواهب 2023م.
– التأمين.
– إدارة المخاطر.
– إدارة العمليات.
– إدارة الجودة.
– هندسة صناعية.
– علوم الاكتوارية.
– إدارة نظم المعلومات.
– إدارة أعمال.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات.
– هندسة حاسب آلي.
– هندسة برمجيات الحاسب.
– الأمن السيبراني.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في التخصصات المذكورة أعلاه.
3- المعدل الأكاديمي عند التخرج لا يقل عن:
– معدل 3 (في الجامعات التي يكون معدلها 4).
– معدل 4 (في الجامعات التي يكون معدلها 5).
4- التقديم مفتوح للرجال والنساء.
5- أن يكون من خريجي عام 2023م.
التفاصيل:
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– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/02/08هـ الموافق 2023/08/24م.
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