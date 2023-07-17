التجارة تستدعي 5136 سخان ماء من نوع TATO

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، 5136 سخان ماء من نوع “TATO” لعام 2022.

سبب استدعاء سخان TATO

وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن استدعاء سخان TATO جاء بسبب لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب السخان المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.