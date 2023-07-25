التخصصات الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال والنساء في برنامج (فني رعاية المرضى) المنتهي بالتوظيف.

وأوضحت التخصصات الصحية أن الوظائف متاحة للعمل كمساعدين مستقلين في بعض جهات التوظيف لحملة البكالوريوس كالتالي:

جهات التوظيف:

– مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية

– إنترناشونال اس او اس – الرشيد المحدودة

– مستشفى د. سليمان فقيه (مجموعة فقيه الطبية)

– مستشفى عناية العائلة

– مستشفى الموسى التخصصي

– مستشفيات رعاية

– مستشفى المركز التخصصي الطبي

– مستشفى الدكتورة محمد الفقيه

– مستشفيات ومراكز مغربي

– مستشفيات المواساة

– مستشفى آية التخصصي الطبي

– مجموعة عنايتي الطبية

– مستشفى الأنوار الطبي

– عيادة بشرتي

– مجمع الأهلي الطبي العام

– شركة المملكة الطبية التجارية

– مجمع زمزم الطبي العام

– مجموعة الوطني الطبي

– مجمع اتحاد الطبي

– مجمع الصفا الطبي

– مجمع الخليج الطبي

مناطق التوظيف:

– الرياض

– الخبر

– القصيم

– جدة

– الدمام

– الأحساء

– أبها

– المدينة المنورة

– الجبيل

– القطيف

– حائل

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على البكالوريوس في أحد التخصصات (الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية).

– طلاقة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل.

– قد توجد شروط أخرى للالتحاق بجهة التوظيف.

المزايا:

– تدريب ينتهي بالتوظيف في أحد القطاعات الصحية الحكومية أو المستشفيات الكبرى.

– مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج مع رواتب ومزايا تنافسية عند التعيين.

– دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

الوثائق المطلوبة:

– شهادة البكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.

– في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.

– يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وأن تكون جميع البيانات واضحة وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

آلية فرز طلبات المتقدمين:

1- يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على درجة اللغة الإنجليزية.

2- يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

متاح حالياً عن طريق الرابط اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/1/11 هـ (الموافق 2023/7/29 م)