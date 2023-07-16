التدريب التقني يعلن المسابقة الوظيفية بعدة مناطق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن المسابقة الوظيفية للرجال والنساء لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية لسد احتياج المؤسسة للعام 1444/1445هـ، بعدد من وحداتها بمناطق السعودية وإدارات ديوان المؤسسة ممن تتطبق عليهم شروط شغل الوظائف.

وقالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” إن التقديم متاح حتى يوم الخميس المقبل عبر الرابط (هنا).

وأضافت أنه للاستفسار، يمكن التواصل مع البريد الالكتروني ([email protected]).