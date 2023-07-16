Icon

إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا Icon ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان Icon ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الياباني في قصر السلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية

التدريب التقني يعلن المسابقة الوظيفية بعدة مناطق

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
التدريب التقني يعلن المسابقة الوظيفية بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن المسابقة الوظيفية للرجال والنساء لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية لسد احتياج المؤسسة للعام 1444/1445هـ، بعدد من وحداتها بمناطق السعودية وإدارات ديوان المؤسسة ممن تتطبق عليهم شروط شغل الوظائف.

وقالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” إن التقديم متاح حتى يوم الخميس المقبل عبر الرابط (هنا).

قد يهمّك أيضاً
توقعات بأمطار رعدية ورياح على جازان وعسير والباحة

توقعات بأمطار رعدية ورياح على جازان وعسير والباحة

لقطات لسحل متظاهرين حاولوا اقتحام الكنيست

لقطات لسحل متظاهرين حاولوا اقتحام الكنيست

وأضافت أنه للاستفسار، يمكن التواصل مع البريد الالكتروني ([email protected]).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم