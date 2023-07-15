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التدريب التقني يعلن فتح باب التوظيف في جميع مناطق السعودية

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
التدريب التقني يعلن فتح باب التوظيف في جميع مناطق السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح التوظيف (رجال / نساء) في عدد من المجالات الإدارية والفنية بعدة مناطق المملكة عن طريق (المسابقة الوظيفية)، وذلك وفقاً للتفاصيل والمواعيد الموضحة أدناه.

التعليمات العامة:

1- بعد الانتهاء من عملية التقديم في موقع المؤسسة نأمل طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة.
2- سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية للمتقدمين المنطبقة عليهم شروط شغل الوظيفة لاحقاً، علماً بأن المؤسسة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة يتم إدخالها من قبل المتقدم وعدم صحتها عند مطابقتها مع المؤهل والدورات التدريبية و الخبرات الوظيفية عند الحضور للمقابلة الشخصية.
3- حضور الاختبار والمقابلة الشخصية لا يعني انطباق شروط شغل الوظيفة على المتقدم، وسيتم تدقيق وفحص جميع البيانات من قبل اللجنة الرئيسية.
4- على جميع المتقدمين ممن سبق لهم التسجيل في قاعدة البيانات تعبئة طلب جديد لكي يتمكن المتقدم من تحديد الرغبات الجديدة.
5- شغل الوظائف يكون حسب الفئات الوظيفية المتوفرة عند إعلان النتائج.

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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