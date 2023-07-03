التزييف العميق أخطر أشكال الذكاء الاصطناعي

أكد المختص التقني عبدالعزيز الحمادي، أن التزييف العميق يعد أحد أخطر أشكال الذكاء الاصطناعي.

التزييف العميق

وأفاد الحمادي، في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن التزييف العميق هو استبدال شيء واقعي بشيء مشابه له تمام من الناحية التقنية، موضحًا أن أدواته متوفرة بشكل كبير.

ولفت الخبير التقني إلى أن التزييف العميق من أشكال الذكاء الاصطناعي التي يسهل استخدامها، حيث يمكن التلاعب بالأصوات والتعديل على الصور والفيديوهات.

من المعروف أن التزييف العميق:‏ هي تقنية تقومُ على صنعِ فيديوهات مزيّفة عبر برامج الحاسوب من خِلال تعلّم الذكاء الاصطناعي.

وتقومُ هذهِ التقنيّة على محاولة دمجِ عددٍ من الصور ومقاطع الفيديو لشخصيّةٍ ما من أجلِ إنتاج مقطع فيديو جديد – باستخدام تقنية التعلم الآلي – قد يبدو للوهلة الأولى أنه حقيقي لكنّه في واقع الأمر مُزيّف.

واستُعمِلت هذه التقنيّة في إنشاءِ مقاطع فيديو مزيفة لعددٍ من المشاهير كما استُخدمت في أحيان أخرى لخلق أخبار كاذبة ومُحاولة خدع القُرّاء.