التزييف العميق أخطر أشكال الذكاء الاصطناعي الأهلي يُنهي صفقة فيرمينو أكثر من 2 مليون كمامة تم توزيعها داخل المسجد الحرام خلال موسم الحج صورة لفتاة فرنسية تسرق كمية كبيرة من الملابس بأحد المتاجر لقطات من توقيع ستيفن جيرارد لـ الاتفاق حتى 2025 فلسطين تعلق الاتصال والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على موضي بنت محمد بن سعود الكبير 751 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها للحجاج في المشاعر المقدسة شرط أساسي لرد مبلغ المخالفة المرورية بعد الاعتراض عليه الجماهير تترقب وجهة ويلفريد زاها
أكد المختص التقني عبدالعزيز الحمادي، أن التزييف العميق يعد أحد أخطر أشكال الذكاء الاصطناعي.
وأفاد الحمادي، في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن التزييف العميق هو استبدال شيء واقعي بشيء مشابه له تمام من الناحية التقنية، موضحًا أن أدواته متوفرة بشكل كبير.
ولفت الخبير التقني إلى أن التزييف العميق من أشكال الذكاء الاصطناعي التي يسهل استخدامها، حيث يمكن التلاعب بالأصوات والتعديل على الصور والفيديوهات.
من المعروف أن التزييف العميق: هي تقنية تقومُ على صنعِ فيديوهات مزيّفة عبر برامج الحاسوب من خِلال تعلّم الذكاء الاصطناعي.
وتقومُ هذهِ التقنيّة على محاولة دمجِ عددٍ من الصور ومقاطع الفيديو لشخصيّةٍ ما من أجلِ إنتاج مقطع فيديو جديد – باستخدام تقنية التعلم الآلي – قد يبدو للوهلة الأولى أنه حقيقي لكنّه في واقع الأمر مُزيّف.
واستُعمِلت هذه التقنيّة في إنشاءِ مقاطع فيديو مزيفة لعددٍ من المشاهير كما استُخدمت في أحيان أخرى لخلق أخبار كاذبة ومُحاولة خدع القُرّاء.
فيديو | المختص التقني عبد العزيز الحمادي: "التزييف العميق" أحد أخطر أشكال الذكاء الاصطناعي التي يسهل استخدامها، إذ يتلاعب بالأصوات ويعدل على الصور والفيديوهات#الإخبارية pic.twitter.com/CiQ59inF5d
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 3, 2023