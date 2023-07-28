التشكيل الرسمي لديربي النصر والشباب في بطولة الملك سلمان للأندية العربية

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كشف المدربان، البرتغالي لويس كاسترو والأرجنتيني خوان براون تشكيلة فريقي النصر والشباب استعدادًا لمباراتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “نواف العقيدي، نواف بوشل، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، جيسلان كونان، علي الحسن، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالعزيز العليوة، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح آدم”.
أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، ماجد كنبة، إيفر بانيجا، عبدالله الجوعي، هتان باهبري، أحمد عبده”.
ويتواجد الشباب والنصر في المجموعة الثالثة في البطولة العربية مع ناديي الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.