Icon

تفاصيل صفقة تعاقد النصر مع ساديو ماني Icon تونس تعثر على حطام طائرة مروحية سقطت قبل شهرين Icon توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي Icon صواريخ تتطاير في سماء روسيا Icon التشكيل الرسمي لديربي النصر والشباب في بطولة الملك سلمان للأندية العربية Icon منصور بن متعب ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد لرئيس الإمارات Icon هل ينضم ساديو ماني إلى الأهلي بعد رياض محرز ؟ Icon ترامب: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو حُكم علي Icon استخدام مياه الشرب في رديتر السيارة يعرضها للتلف Icon الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله رسميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الأولى

التشكيل الرسمي لديربي النصر والشباب في بطولة الملك سلمان للأندية العربية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
التشكيل الرسمي لديربي النصر والشباب في بطولة الملك سلمان للأندية العربية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان، البرتغالي لويس كاسترو والأرجنتيني خوان براون تشكيلة فريقي النصر والشباب استعدادًا لمباراتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

النصر والشباب 

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “نواف العقيدي، نواف بوشل، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، جيسلان كونان، علي الحسن، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالعزيز العليوة، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح آدم”.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة غدًا

تنبيه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة غدًا

وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

تشكيلة النصر لمواجهة الشباب

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، ماجد كنبة، إيفر بانيجا، عبدالله الجوعي، هتان باهبري، أحمد عبده”.

ويتواجد الشباب والنصر في المجموعة الثالثة في البطولة العربية مع ناديي الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

تشكيلة الشباب لمواجهة النصر

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع...

أخبار رئيسية
سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة السعوديين المصابين بحادث برنو
السعودية اليوم

سفير السعودية في التشيك يطمئن على صحة...

السعودية اليوم
الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر
السعودية اليوم

الأرصاد يطلق الآلية المحدثة للإنذار المبكر

السعودية اليوم
ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في...

أخبار أمنية
ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة بـ جدة التاريخية
السعودية اليوم

ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة...

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم