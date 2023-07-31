أعلن المديران الفنيان، مارسيل كايزر وخوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الرسمي لمباراة الشباب والزمالك ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

مباراة الشباب والزمالك

ومن المقرر أن يلعب الشباب والزمالك، عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في مجموعته ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع النصر الوصيف، فيما يتصدر الزمالك المصري الترتيب بـ3 نقاط.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الليوث في مباراة الشباب والزمالك، كالتالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي، حسين الصبياني، غوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيغا، عبدالإله الشمري، هتان باهبري وأحمد عبده.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الزمالك في مباراة اليوم كالتالي؛ محمد صبحي، محمد عبدالغني، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حاتم سكر، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

ويدخل الليوث مباراة الشباب والزمالك بهدف تحقيق الفوز، والحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما يأمل الفريق المصري لحصد الثلاث نقاط والصعود رسميًا.