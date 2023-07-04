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قادمًا من سيلتيك الإسكتلندي

التشكيل المتوقع لـ الاتحاد بعد انضمام Jota

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
التشكيل المتوقع لـ الاتحاد بعد انضمام Jota
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي الاتحاد في إتمام 3 صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد التعاقد مع اللاعب البرتغالي Jota قادمًا من نادي سيلتيك الإسكتلندي.

وكان الاتحاد نجح في ضم كل من الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي ثم جوتا في فترة الانتقالات الصيفية وبطلب من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

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وسيكون تشكيل الاتحاد المتوقع للموسم الجديد مكوتًا من : ” مارسيلو جروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، كانتي، إيجور كورونادو، جوتا، بنزيما، رومارينيو، طارق حامد”.

أرقام Jota قبل الانضمام لـ الاتحاد 

وفي الموسم الماضي، تمكن جواو فيليبي الشهير بـ ” جوتا” من لعب 43 مباراة وصنع 125 هدفًا وسجل 15 هدفًا في الدوري الإسكتلندي، كما فاز مع سيلتيك بلقبين في الدوري الإسكلتندي، وحقق لقب كأس الدوري الإسكتلندي مرتين ولقب كأس إسكتلندا مرة واحدة، وكأس السوبر البرتغالي مرة في عام 2020 والدوري البرتغالي مرة في موسم 2018/2019.

جواو فيليبي - جوتا - الاتحاد
جوتا

وانضم Jota صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك الإسكتلندي في أغسطس عام 2022، بعقد يمتد حتى 2027، قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 7.5 ملايين يورو.

كريم بنزيما - بديل كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وكان الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو”، سانتي أونا، عبر حسابه على “تويتر”، أشار إلى أن جوتا أكمل الفحوصات الطبية في دبي، ووقع أمس الاثنين عقده كلاعب جديد في صفوف الاتحاد، وسيكون ممتدًا حتى يونيو عام 2026.

كانتي
كانتي – المصدر @ittihad

 

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