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في اللقاء المؤجل من الجولة الـ21

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري المصري

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري المصري
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط منافسة قوية من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

وسيكون موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت، حيث ستُقام المواجهة المؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري المصري لكرة القدم على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندي
موعد المباراة – المصدر @AlAhly

وقبل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، سينطلق الاستوديو التحليلي للقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري لكرة القدم وبطولات الأندية المصرية.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 31 لقاء.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي والاتحاد بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا “محمد شريف”.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ المهدي سليمان، عمار حمدي، مصطفى إبراهيم “محمد الصالح”، خالد صبحي، صبري رحيل، خالد الغندور، ناصر ناصر، مورو ساليفو، إسلام عبدالنعيم “محمود عبد العزيز”، محمد محمود وأوستن أموتو.

الاتحاد السكندري - الأهلي والاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @itthadalexsc

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