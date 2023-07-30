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في كأس الملك سلمان للأندية

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والسد

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والسد
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور مباراة الهلال والسد القطري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وسط منافسة قوية من الفريقين لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب المجموعة.

مباراة الهلال والسد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والسد القطري عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان في أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

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وقبل مباراة اليوم، تملك جميع فرق المجموعة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، السد القطري، الوداد المغربي، الهلال وأهلي طرابلس الليبي نقطة واحدة، ما يشعل المنافسة بينهم؛ لحصد الثلاث نقاط.

مباراة الهلال والسد
موعد المباراة – المصدر @AlsaddSC

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

وسيدفع المديران الفنيان خورخي جيسوس وبرونو ميغيل بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والسد القطري اليوم، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية وهز الشباك مبكرًا، لتسهيل مهمة الفريق في الفوز؛ والحفاظ على حظوظه في التأهل.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @UAFAAC

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال والسد القطري بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري وعبدالله الحمدان.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ السد القطري مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ سعد الشيب، خوخي بوعلام، طارق سلمان، بيدرو ميجيل، علي أسد، مصعب خضر، أحمد سيار، ماتيوس أوريبي، أكرم عفيف، بغداد بونجاح وحسن الهيدوس.

 

السد
لاعبو السد – المصدر @AlsaddSC

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