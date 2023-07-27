التعادل الإيجابي يحسم ودية النصر وإنتر ميلان

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر وإنتر ميلان الودية، ضمن جولة الفريقين الآسيوية في اليابان، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1.

النصر يتقدم والإنتر يتعادل

وبدأ النصر مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام، عبدالرحمن، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

وانطلقت مباراة النصر وإنتر ميلان التي أُقيمت ملعب “يانمار ستايديوم” في مدينة أوساكا بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، قبل أن ينجح عبدالرحمن غريب في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 23.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح دافيد فراتيسي في هز شباك العالمي عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر وإنتر ميلان الودية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

محاولات من النصر وإنتر ميلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، بدأ النصر بالتشكيل التالي؛ العقيدي، كونان، محمد فتيل، عبدالإله العمري، نواف بوشل، علي الحسن، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، محمد صهلولي، سامي النجعي وعبدالفتاح آدم.

وواصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك، وظهر الدفاع بشكل قوي، كما أهدر المهاجمون العديد من الفرص، لتنتهي مباراة النصر وإنتر ميلان الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.