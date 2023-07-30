التعادل السلبي يحسم مباراة الشرطة والترجي التونسي

حسم التعادل السلبي، مباراة الشرطة والترجي التونسي وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وحاول الفريقان خلق الفرص الهجومية، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فريق الشرطة العراقي 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما أصبح رصيد الترجي نقطة واحدة في المركز الثالث.