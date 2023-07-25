التعادل السلبي يحسم مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان

حسم التعادل السلبي مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، الودية والتي أُقيمت في اليابان في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2023/2024.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة باستثناء كرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرت بجوار العارضة.

وفي الشوط الثاني، كان الأداء هادئًا بين الفريقين حيث انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

النصر ضد باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل باريس سان جيرمان فجاء مكونًا من: “دوناروما، حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، دانيلو، فيتينا، تشير، سولر، زاير إيمري، أسينسيو، ليمينا”.

وكان أصفر الرياض خاض مباريات ودية في معسكره بالبرتغال قبل السفر إلى اليابان، حيث خسر وديًا أمام بنفيكا البرتغالي برباعية لهدف، وخسر أمام سيلتا فيجو الإسباني بخماسية دون رد.