Icon

التعادل السلبي يحسم مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان Icon إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر Icon البايرن يوافق على عرض الـ 40 مليون يورو لبيع ساديو ماني إلى النصر Icon تنبيه من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين Icon مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي Icon استمرار التقديم على الوظائف التعليمية 1445 عبر جدارات Icon لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر ضد باريس سان جيرمان Icon والد الزميل عبدالله المديفر في ذمة الله Icon رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان Icon تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن قتل والده طعنًا في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أُقيمت في اليابان

التعادل السلبي يحسم مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
التعادل السلبي يحسم مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل السلبي مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، الودية والتي أُقيمت في اليابان في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2023/2024.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة باستثناء كرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرت بجوار العارضة.

قد يهمّك أيضاً
لحظة بكاء الشيف بوراك بعدما أفقده والده ملكية مطاعمه

لحظة بكاء الشيف بوراك بعدما أفقده والده ملكية مطاعمه

مباشرة 3317 حالة وفاة طبيعية وجنائية في الرياض

مباشرة 3317 حالة وفاة طبيعية وجنائية في الرياض

وفي الشوط الثاني، كان الأداء هادئًا بين الفريقين حيث انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

النصر ضد باريس سان جيرمان 

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

النصر ضد باريس سان جيرمان - سيكو فوفانا

أما تشكيل باريس سان جيرمان فجاء مكونًا من: “دوناروما، حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، دانيلو، فيتينا، تشير، سولر، زاير إيمري، أسينسيو، ليمينا”.

وكان أصفر الرياض خاض مباريات ودية في معسكره بالبرتغال قبل السفر إلى اليابان، حيث خسر وديًا أمام بنفيكا البرتغالي برباعية لهدف، وخسر أمام سيلتا فيجو الإسباني بخماسية دون رد.

النصر ضد باريس سان جيرمان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إرشاد مكاني عبر الروبوت لقاصدي المسجد الحرام
السعودية اليوم

إرشاد مكاني عبر الروبوت لقاصدي المسجد الحرام

السعودية اليوم
مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى...

السعودية اليوم
وزير الرياضة يهنئ طلال الفهد بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي
الرياضة

وزير الرياضة يهنئ طلال الفهد بعد انتخابه...

الرياضة
فلاديمير بوتين : عيد الأضحى يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة
العالم

فلاديمير بوتين : عيد الأضحى يحمل معاني...

العالم
الحج بين الماضي والحاضر
السعودية اليوم

الحج بين الماضي والحاضر

السعودية اليوم
اعتدال وتليجرام يزيلان 7 ملايين محتوى ويغلقان 1554 قناة متطرفة
السعودية اليوم

اعتدال وتليجرام يزيلان 7 ملايين محتوى ويغلقان...

السعودية اليوم
ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ضرب من الجنون
العالم

ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ضرب من الجنون

العالم